GP Hungria F1: McLaren novamente candidata à vitória

Lando Norris liderou os treinos de sexta-feira num Hungaroring banhado pelo sol e com um calor abrasador – mas será que esse ritmo de ponta da McLaren significa que ele e a equipa britânica são favoritos à vitória?

Silverstone foi um fim de semana difícil para a McLaren, que viu a vitória em casa escapar depois de algumas más decisões estratégicas. No entanto, a equipa recuperou com desenvoltura na Hungria, com Norris estabelecendo um ritmo muito interessante na sexta-feira.

Depois de serem analisados os tempos de volta obtidos em ambas as sessões de treinos, tendo em conta as cargas de combustível estimadas – porque nunca se sabe a 100%, pois as equipas não o comunicam – , a vida útil dos pneus e os modos do motor, entre outras características, parece que os McLaren são verdadeiramente uma força a ter em conta.

Não há nada diferenças entre eles e a atual campeã Red Bull no que diz respeito ao ritmo de qualificação e de corrida, com a McLaren atrás, mas ‘colada’ à Red Bull, apenas 0,02 e 0,03s, respetivamente.

Quando olhamos para o desempenho geral do carro em relação à Red Bull, a McLaren tem a vantagem nas curvas lentas – que são muitas na Hungria – e nas retas, com a Red Bull a manter uma pequena vantagem nas curvas de alta velocidade e uma vantagem mais significativa nas curvas de média velocidade. Norris diz que a equipa “tem definitivamente um pouco mais de trabalho a fazer”, mas ficou claro que estava otimista quanto às suas hipóteses após o primeiro dia.

Há definitivamente mais trabalho a fazer se quiserem ter o colega de equipa Oscar Piastri ao seu lado.

O australiano perdeu muito tempo na boxe com um “pequeno problema de fiabilidade” no TL1 e depois não conseguiu explicar porque é que “algo não estava claramente como deveria estar” no TL2. No entanto, se conseguir encontrar respostas durante a noite, Norris provou que este carro é um candidato à pole e à vitória.