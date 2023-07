GP Hungria F1: McLaren à espreita do que ‘sobrar’ da luta Hamilton/Verstappen | AutoSport

Lewis Hamilton e Max Verstappen arrancam para o GP da Hungria na primeira fila da grelha de partida, mas logo atrás deles a McLaren ‘fechou’ a segunda fila com Lando Norris dois décimos mais rápido que o seu companheiro de equipa estreante, Oscar Piastri.

É um esforço soberbo para uma equipa que não estava em ‘lado nenhum’ no início da época – e que embarcou numa grande remodelação do seu carro quando se tornou claro que o seu conceito estava errado.

As atualizações que trouxeram para a Áustria e Silverstone deram-lhes um grande impulso na classificação e, embora não esperassem ser tão competitivos este fim de semana na Hungria, a qualificação provou que o pódio de Norris na corrida de Silverstone não foi um acaso, e agora vão tentar outra viagem à tribuna na corrida de hoje. E com os velhos rivais Verstappen e Hamilton a arrancarem lado a lado à sua frente, Norris e Piastri estarão prontos para apanhar os ‘cacos’, caso a batalha entre os dois pilotos da primeira linha de partida volte a fervilhar.