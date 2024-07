GP Hungria F1, Max Verstappen: “Tivemos um bom dia”

“Claro que o TL2 foi encurtado com a bandeira vermelha, por isso não conseguimos fazer os stints longos que queríamos, mas foi o mesmo para todos. Vamos analisar as coisas e trabalhar a partir daí. Em suma, foi um bom começo de fim de semana”.

“Penso que tivemos um bom dia com as atualizações que trouxemos para esta corrida”, disse Verstappen. “É claro que ainda há muito a fazer para otimizar o carro, mas acho que foi um começo sólido para o fim de semana. É importante tentar olhar para todos os detalhes e trabalhar para garantir que temos a melhor afinação possível para o carro na qualificação”.

Max Verstappen estava satisfeito com o trabalho feito nos dois treinos realizados em Hungaroring. O piloto da Red Bull lamentou a interrupção no TL2, devido ao incidente de Charles Leclerc, mas admitiu que foi um dia positivo e que as atualizações funcionaram bem:

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI