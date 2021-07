GP Hungria F1: Max Verstappen ‘testa’ motor acidentado no 1º treino livre | AutoSport

A Red Bull e a Honda confiam que o motor danificado no acidente de Silverstone, pode ser utilizado na Hungria, mas não têm a certeza absoluta que algo não terá ficado danificado, algo que só é possível comprovar com o motor montado no carro e este rodar em pista.

Portanto, a Honda vai testar o motor do monolugar de Max Verstappen no primeiro treino livre do GP da Hungria de Fórmula 1, para confirmar se este pode ser usado novamente.

O motor foi para Sakura, no Japão, para as instalações de pesquisa e desenvolvimento, sofreu uma análise profunda, ficou a saber-se que as peças seladas ligadas à parte de energia do motor saíram ilesas do impacto de 51G.

Tudo isto é importante porque se for necessário utilizar o terceiro motor do ano, dificilmente a Honda consegue que este dure até ao final da época e isso significaria uma penalização, algures no tempo. Num campeonato tão equilibrado, pode ser um fator decisivo.