GP Hungria F1, Max Verstappen: “Pensei que não ia correr… o segundo lugar é uma vitória”

Max Verstappen terminou no segundo lugar do Grande Prémio da Hungria. O holandês começou o Grande Prémio com o pé esquerdo, ao despistar-se logo na pré-grelha e a colocar pressão nos seus mecânicos para colocarem uma asa dianteira nova antes da partida para a corrida.

No final, Verstappen estava contente: “Pensei que não ia correr, por isso o segundo lugar é como se fosse uma vitória. Não era o início que queria, mas os mecânicos fizeram um trabalho excelente. Não sei como o fizeram, mas estava tudo a trabalhar normalmente”.

“Eu queria estar no meu ritmo. Vi que ele [Bottas] estava a aproximar-se. Aqui é difícil andar perto, por isso foi difícil para ele”.