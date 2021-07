GP Hungria F1, Max Verstappen: ” Não creio que se deva festejar uma vitória assim” | AutoSport

Max Verstappen voltou a falar dos festejos da Mercedes no GP de Silverstone. O piloto da Red Bull criticou a Mercedes pela falta de respeito e voltou a reforçar essa ideia hoje em Hungaroring.

Verstappen voltou a usar palavras fortes para definir o comportamento da Mercedes, mostrando que continua incomodado com a forma como Lewis Hamilton e a Mercedes festejou a vitória, admitindo que Hamilton lhe ligou:

“Ele ligou-me,” disse Verstappen. “Não preciso entrar em detalhes sobre isso, mas tivemos uma conversa. O que quero dizer com desrespeito, é quando um tipo está no hospital e o outro está a agitar a bandeira como se nada tivesse acontecido, depois de o atirar contra a parede. E não só isso, mas também toda a reação da equipa. Penso que não é assim que se celebra uma vitória, especialmente da forma como a conseguiram. Foi o que eu achei realmente desrespeitoso. De certa forma, mostra como eles realmente são.”

“Lutei de forma dura, defendi de forma dura, mas não agressivamente, porque se tivesse sido agressivo poderia tê-lo apertado contra a parede interior”, disse ele. “Mas eu dei-lhe o espaço e depois apenas abri a minha curva. Quando se compromete por dentro como ele fez e não se levanta o pé, esperando fazer a curva à mesma velocidade com aquele ângulo, o incidente é inevitável. Estou do lado de fora, estou a abrir a minha curva sem esperar que ele se comprometa e ele subvirou para a traseira do meu carro. Não há muito que eu possa fazer. Claro que as pessoas dizem facilmente que sou um piloto agressivo ou o que quer que seja, o que eu penso que não sou. Sou um piloto duro mas no fim do dia acho que sei muito bem como tenho de posicionar o meu carro e não me envolvi em acidentes. Também tenho zero pontos de penalização, por isso acho que isso já diz bastante”.