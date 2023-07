GP Hungria F1, Max Verstappen: “muitas dificuldades na qualificação” | AutoSport

O tempo de Max Verstappen foi batido por Lewis Hamilton na sua última tentativa, retirando a possibilidade da pole position do neerlandês na Hungria. O piloto da Red Bull explicou que não conseguiu encontrar a melhor afinação para a qualificação, realçando que o carro não esteve ao nível do que tem acontecido durante a temporada.

“Tive dificuldades durante todo o fim de semana para encontrar o melhor equilíbrio para o carro, todas as sessões houve coisas boas e coisas más e também senti muitas dificuldades na qualificação, já na Q1 e na Q2.. não tinha a confiança para atacar as curvas. A minha primeira volta na Q3 foi boa, mas depois na segunda não senti o mesmo do carro e quando tentei forçar mais, perdia a traseira ou a frente. Somos segundos, mas penso que podíamos estar na frente com o carro que tínhamos até agora”, salientou Max Verstappen.

O líder do campeonato explicou que “normalmente na corrida tudo melhora, mas espero ter um melhor equilíbrio do carro do que na qualificação para atacar”. Quando questionado se a evolução apresentada na Hungria pela Red Bull poderia ter tido influência no desenrolar da qualificação, Verstappen disse que “a atualização funcionou, mas acho que não conseguimos afinar da melhor forma o carro”.