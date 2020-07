GP Hungria F1, Max Verstappen: “Há muito que não éramos tão lentos como hoje”

Com um sétimo lugar na qualificação, Max Verstappen não alcançou o resultado que esperava, depois das duas corridas na Áustria, onde conseguiu chegar ao pódio uma vez. Mas depressa se tornou claro que a Red Bull Racing tem problemas com o equilíbrio do RB16.

Verstappen disse à RTL que: “O fim de semana inteiro não funcionou. Somos realmente demasiado lentos. Claro que não somos os mais rápidos quando se trata de velocidade pura, mas é preciso olhar para os resultados em geral. Há muito tempo que não éramos tão lentos como hoje. O objetivo agora é ganhar pontos no domingo”.