GP Hungria F1, Max Verstappen: “estratégia muito boa” | AutoSport

Foi a primeira vitória de Max Verstappen no Hungaroring e mais um passo em direção à revalidação do título mundial de Fórmula 1. Não foi uma conquista fácil, apesar da margem confortável com que terminou a corrida, com direito a um pião depois de ter ultrapassado o seu maior adversário direto no campeonato, Charles Leclerc. Recordamos que saiu do décimo posto da grelha de partida.

Para Verstappen, o segredo da vitória no GP da Hungria deve-se às boas decisões tomadas pela equipa durante as 70 voltas ao traçado húngaro.

“Esperava chegar ao pódio”, disse o piloto da Red Bull depois da posição em que saiu da grelha. “Mas com aquelas condições de pista complicadas tivemos uma estratégia muito boa, reagimos bem. Paramos na altura correta, tivemos boas voltas de saída e no final, mesmo com um 360º, vencemos a corrida”.

Verstappen explicou ainda que o pião, que podia ter retirado a possibilidade de vencer, se deveu ao arrefecimento dos pneus porque “estava com algumas dificuldades com a caixa de velocidade e embraiagem e tive de fazer algumas mudanças nos controlos e isso retirou algum desempenho ao carro. Apanhou-me desprevenido naquela curva e felizmente, foi um 360º e só perdi uma posição”.

O neerlandês teve de voltar a encurtar a margem para Leclerc e ultrapassá-lo pela segunda vez. A manobra teve sucesso, afirmou Verstappen, porque ele estava com muitas dificuldades com os pneus duros”.

Max Verstappen cimentou ainda mais a sua liderança no campeonato, tendo agora 80 pontos de vantagem para Leclerc.