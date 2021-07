GP Hungria F1: Mais pressão para Bottas ou Perez? | AutoSport

Com o foco das atenções direcionado para os colegas de equipa, Valtteri Bottas e Sergio Perez têm na Hungria um fim de semana muito desafiante. Não passa em claro, que dois pilotos das duas melhores equipas da disciplina, estão atrás de Lando Norris da McLaren.

Bottas terá sempre a pressão em cima, com o facto de ser constantemente noticiado a sua substituição por George Russell. Ainda pode o finlandês lutar pelo seu lugar na Mercedes? Parece que se assim for, esta será a última oportunidade que terá para defender aquilo que é seu, já que antes de Spa a decisão já terá sido tomada. Bottas esperaria ter melhor resultado em Silverstone depois do abandono de Max Verstappen e com Perez a partir do pit lane, mas se analisarmos os dados disponíveis, percebe-se que até o 3º lugar esteve em risco.

Sergio Perez necessita de voltar aos bons resultados. Normalmente, o segundo piloto na Red Bull não tem muita sorte – Webber, Gasly e Albon, por exemplo – e o mexicano, mesmo sendo dos poucos pilotos que venceu uma corrida com um Red Bull, tem que sacudir alguma da pressão que o assume, para prestar auxílio à equipa. Tem mesmo de ajudar o colega de equipa na Hungria. A luta pelo título de pilotos assume um estímulo extra na prova que marca o meio da temporada e a equipa tem apenas uma pequena vantagem para a Mercedes. E tem também que trabalhar para si próprio, já que o seu futuro na equipa não está 100% garantido. Foi na Hungria em 2019, que Pierre Gasly perdeu o seu posto de piloto Red Bull para Alexander Albon e já aprendemos, que na equipa de Horner é muito fácil ser substituído.