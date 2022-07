GP Hungria F1: Lewis Hamilton teve problemas de DRS na última volta | AutoSport

Lewis Hamilton não foi além do 7º melhor tempo na Q3 da sessão de qualificação do GP da Hungria. Hamilton foi consistentemente mais rápido do que George Russell na Q1 e Q2, mas viu o seu companheiro de equipa conquistar a sua primeira pole position da carreira na fase final da sessão, tendo problemas de DRS na sua última volta.

“Não sei porquê, mas tentei abrir o DRS e na curva 1 já estava a três décimos”, explicou o piloto britânico da Mercedes, que arranca do sétimo posto da grelha de partida na corrida de amanhã. “Sei que o nosso ritmo de corrida não é bom, por isso vai ser difícil conseguir algo mais. Melhoramos o carro hoje, por isso vamos ver o que acontece”.

O dia de ontem foi um dia mau para a Mercedes, mas hoje Hamilton sentiu que o carro estava muito bom, apesar do problema de DRS. “Foi a altura em que senti um bom carro pela primeira vez aqui [na Hungria]. Foi um bom trabalho do George [Russell], disse o britânico ao microfone da SportTV, acrescentando que: “foi a primeira vez, depois de tudo o que temos passado, que pudemos lutar pela pole position e não sei como ainda temos um problema como o DRS não abrir”, concluiu o piloto.