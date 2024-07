GP Hungria F1, Lewis Hamilton: “parabéns à McLaren pela dobradinha. É a minha velha família original”

Lewis Hamilton terminou no pódio – e venceu em Silverstone – três vezes nas últimas quatro corridas, teve neste Grande Prémio uma dura batalha com Max Verstappen, que ‘venceu’, pois o neerlandês foi com demasiada sede ao pote’ e falhou uma curva, fazendo um ‘cavalinho’ pelo meio.

Lewis Hamilton concluiu a corrida com um resultado acima do esperado, pois em condições normais ficaria atrás do Red Bull, mas Verstappen nunca foi conhecido pela sua paciência, e agora que já não tem o carro tão mais performante quanto os adversários, voltou a cometer erros que já não se viam há algum tempo. Em primeiro lugar, o inglês quis dar os “parabéns à McLaren pela dobradinha. É a minha velha família original, por isso estou muito contente por ver toda a equipa na frente. E hoje, para nós, a equipa fez um excelente trabalho para continuar a melhorar este carro. Em última análise, não tínhamos o ritmo dos McLaren ou dos Red Bull, mas conseguimos aguentar-nos no início da corrida e foi muito, muito difícil aguentar e usar os pneus2, disse, falando depois da sua batalha com Max Verstappen: “Obviamente, a batalha renhida que tivemos no final foi um pouco difícil, mas as corridas de automóveis são assim. Quando se vê o ritmo a que ele tentou fazer certas curvas, ri-me para mim próprio porque não é algo que eu conseguisse fazer. Vi-o a vir de muito longe e ele conseguiu travar muito mais tarde do que eu, mas mandou o carro por dentro, eu fiquei quieto, ele bloqueou as rodas e passou por cima. Penso que foi um incidente de corrida”, disse, falando depois da vitória de Oscar Piastri: “Fantástico, parabéns ao Oscar. Ele tem feito um trabalho fantástico desde que chegou aqui, mas tem sido muito consistente e era apenas uma questão de tempo até conseguir uma vitória. Por isso, este é um grande dia para ele.

Ele teve um ritmo fantástico desde o início. Estou muito feliz por ele e pela sua família”.