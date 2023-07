GP Hungria F1, Lewis Hamilton: “o último ano e meio foi louco” | AutoSport

Lewis Hamilton alcançou a pole position pela primeira vez desde o Grande Prémio da Arábia Saudita de 2021, travando o ímpeto de Max Verstappen neste particular.

Para o pole sitter do GP da Hungria, “o último ano e meio foi louco, por isso perdi a voz de tanto gritar no carro… é fantástico este sentimento. Estou orgulhoso por poder estar nesta posição, depois do muito trabalho desenvolvido por toda a equipa e finalmente alcançar a pole, parece que é a primeira vez”.

Hamilton explicou ainda que “quando começamos a qualificação não esperava estar na pole, mas quando comecei a última volta dei tudo o que tinha, não deixei ficar nada no carro”. O piloto britânico da Mercedes sublinhou a tarefa complicada que “tem sido para todas as pessoas da equipa” os últimos tempos, que foram “uma enorme montanha-russa de emoções”. O segredo foi, na opinião do piloto, “a união e termos lutado todos para conseguirmos colocar o carro no melhor sítio possível”, acreditando que esse caminho “continuará a ser duro, mas este resultado mostra que estamos no rumo certo”.

Hamilton promete “fazer o melhor amanhã, como equipa, para lutar contra os dois adversários – o Lando tem feito um excelente trabalho, é bom ver a McLaren lá em cima, e Max, todos sabemos como é, está sempre no topo”.