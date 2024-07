GP Hungria F1, Lewis Hamilton: “não deve haver hostilidade, mas do lado dele haverá sempre”

O incidente foi ‘notado’ pelos Comissários Desportivos que concluíram não haver qualquer piloto com culpa predominante no incidente. Quando questionado sobre o que se passou, Hamilton diz que foi um incidente de corrida, depois de Verstappen ter dito que o inglês se tinha movido durante a travagem, o que é proibido: “Do que me lembro, obviamente passámos um piloto atrasado (ndr, Alex Albon). Cheguei à zona de travagem e depois o Max apareceu para ultrapassar atrás de mim, por isso defendi-me.

Lewis Hamilton ‘sobreviveu’ a um contacto tardio com o velho rival Max Verstappen para conquistar o seu 200º pódio na Fórmula 1. A situação deu-se já perto do final da corrida quando o neerlandês tentava recuperar depois de ter caído para o quinto posto na perseguição aos McLaren.

