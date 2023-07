GP Hungria F1: Lewis Hamilton não aguentou uma curva na liderança | AutoSport

Sinal dos tempos e de uma nova era na Fórmula 1? Depois de ter quebrado jejum de ano e meio e ter alcançado a pole position com uma excelente volta de qualificação, Lewis Hamilton não esteve no seu melhor no arranque da corrida do GP da Hungria e perdeu a liderança nos primeiros metros do traçado húngaro, não se tendo visto, de todo, as frequentes “situações explosivas” que Helmut Marko referiu antes da prova de hoje.

A partir do momento em que Hamilton perdeu 3 posições na classificação, fruto do seu mau arranque, mas também da melhor reação de Verstappen e Oscar Piastri, a discussão do pódio ficou mais difícil, como se veio a verificar. Em determinadas alturas, os McLaren mostraram mais ritmo do que o W14 do britânico, mas conseguiu facilmente ultrapassar o jovem australiano da equipa de Woking e na fase final, com os pneus de composto duro em melhor estado do que os médios, conseguiu ser mais rápido do que Sergio Pérez. Não foi a tempo de lutar diretamente pelo pódio e por isso perdeu na Hungria uma boa oportunidade de celebrar entre os três primeiros.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool