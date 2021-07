GP Hungria F1, Lewis Hamilton: “Não acho que o nosso comportamento tenha sido desrespeitoso” | AutoSport

O incidente de Silverstone e tudo o que aconteceu depois, continua a dar que falar. Max Verstappen voltou a falar do comportamento de Lewis Hamilton no fim da prova, considerando os festejos do britânico desrespeitosos. Mas Hamilton não pensa da mesma forma.

O piloto da Mercedes deu a sua versão dos factos, afirmando que não considerou os festejos desrespeitosos:

“Não acredito que o nosso comportamento tenha sido desrespeitoso, mas uma coisa é saber, e depois celebrar, outra coisa é não saber e celebrar”, disse Hamilton. “E eu não sabia. Mas é o grande prémio no meu país . E trabalhámos incrivelmente duro para obter um resultado como esse. E que momento monumental foi para nós sentirmos pela primeira vez toda a multidão que lá estava pois no ano passado não estavam e sentimos muito a falta disso. Foi uma grande emoção, não foi intencional, era apenas a alegria de ver tantas pessoas a celebrar o facto de estarem juntas e isso é uma emoção natural. Não vou esconder as minhas emoções. Foi uma sensação espantosa ver tanta gente. Vi no ecrã que ele [Verstappen] saiu do carro e parecia estar bem e depois disseram-me que ele estava bem, por isso só me apercebi depois dos meios de comunicação social que ele tinha visitado o hospital. Nenhum de nós quer ver outro piloto ferido, ou em perigo, ou colocar um piloto em perigo”.

Hamilton repetiu que faria de novo o que fez em Copse:

“Eu faria a manobra exatamente da forma como fiz”, disse ele. “Em termos de como o revi e analisando a partir de toda a minha experiência ao longo dos anos eu não mudaria nada”.