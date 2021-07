GP Hungria F1, Lewis Hamilton: “Hoje perdi muito peso” | AutoSport

O calor sentido no Circuito de Hungaroring está a prejudicar os pilotos. Tanto fisicamente, como para encontrar as melhores afinações para os carros, com os pneus a derreterem na pista quente. Lewis Hamilton explicou, depois do segundo treino livre, que perdeu peso entre as sessões e que o calor requer mais trabalho.

“Estava um calor abrasador! Hoje perdi muito peso. Acho que hoje perdi três quilos entre sessões de treino. Os pneus derreteram lá fora. É bastante difícil encontrar o equilíbrio.”

Ainda assim, o britânico mantém-se positivo para o que resta do fim de semana, a começar por amanhã, na qualificação.

“Estou otimista, porque definitivamente, podemos melhorar o equilíbrio do carro. E se conseguirmos fazer isso, coloca-nos também numa posição melhor para a corrida. Mas, claro, é muito mais agradável conduzir quando está mais fresco.”