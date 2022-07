GP Hungria F1, Lewis Hamilton: “Esperava que chovesse no final para desafiar o Max” | AutoSport

A Mercedes na Hungria conquistou mais um duplo pódio, com Lewis Hamilton a terminar de novo no segundo lugar, desta vez com um ponto extra para a volta mais rápida.

O piloto britânico teve um bom arranque e depois conseguiu tirar melhor partido do seu ritmo do seu monolugar com pneus macios do que Carlos Sainz e George Russell, este com pneus médios, na segunda metade da corrida. O piloto explicou que passou por alguns momentos complicados na fase inicial da corrida húngara, mas depois sentiu-se mais à vontade com o carro.

“Tive algumas dificuldades no início da corrida para apanhar os [pilotos] restantes à minha frente, mas com o passar da corrida fiquei mais à vontade com o equilíbrio do carro. Também tive um bom arranque e reconheço que a minha equipa fez-me continuar e nunca desistir”, salientou o piloto da Mercedes. “Depois do ano que tivemos, chegar ao pódio pela segunda vez [consecutiva] com os dois carros é muito especial para nós. O George [Russell] teve azar hoje. Eles [Ferrari e Red Bull] ainda têm alguma vantagem, mas estamos a encurtar. É muito bom ir de férias e saber que temos este desempenho. Espero voltar ainda melhor e lutar com os pilotos da frente”

Hamilton admitiu ainda que as condições mais frescas no Hungaroring parecem ter beneficiado o W13, mas não consegue explicar o porquê. “Penso que em condições mais frescas [o carro] funciona melhor e é bom para nós. Não sei dizer porquê, mas felizmente acontece. Esperava que chovesse no final para poder desafiar o Max [Verstappen] durante algumas voltas. Uma melhor qualificação se o DRS não tivesse falhado e estaríamos a discutir a vitória, mas com dois segundos lugares consecutivos estou muito feliz”, concluiu.