GP Hungria F1: Lando Norris ponderou desrespeitar ordens de equipa

O estado de espírito de Lando Norris após a corrida foi bem visível no ‘cooldown room’, ao ponto do inglês da McLaren nem sequer ter percebido à primeira um cumprimento vindo da parte de Lewis Hamilton.

Como se sabe, o primeiro triunfo de Oscar Piastri na Fórmula 1 foi ofuscado pela polémica troca de mensagens rádio entre Norris e a sua equipa.

O australiano liderou a maior parte da corrida, mas a estratégia de box da McLaren fez com que Norris saísse das trocas de pneus na frente, Norris mantendo depois uma vantagem face a Piastri quando lhe era pedido para deixar passar o australiano, mas Norris inicialmente recusou, com o engenheiro de corrida do britânico, Will Joseph, a dizer-lhe repetidamente para devolver o lugar. “A maneira de ganhar um campeonato não é sozinho, é com a equipa. Vais precisar do Oscar e da equipa”, mas Norris precisou de tempo para ponderar a questão, deixando Piastri passar apenas a duas voltas do fim.

Norris foi segundo, Lewis Hamilton, terceiro e no ‘cooldown room’ as coisas ainda estavam ‘estranhas’. Hamilton diz então “o vosso carro é rápido, rapazes” ao que Norris responde de imediato, “tiveste sete anos o melhor carro”, deixando Hamilton boquiaberto “estava só a elogiar-vos…”.

Por fim, Lando Norris, da McLaren, revelou ter considerado recusar ordens de equipa: “As coisas sempre passarão pela sua cabeça porque tens que ser egoísta neste desporto e considerares-te a prioridade número um”, disse Norris. “Mas eu também sou um jogador de equipa, então minha mente estava a enlouquecer. A diferença entre mim e Max é muito grande, mas se a Red Bull e o Max cometeram os erros como fizeram hoje, e, como equipa, continuarmos a melhorar, nós podemos virar o campeonato”.

Lando Norris tem razão quando diz que os pilotos são egoístas, quer seja com os colegas, com a equipa, com os adversários, mas o que se esquecem nesses momentos é que tudo na vida tem o seu troco, e um dia mais tarde, se precisar de Oscar Piastri ele vai ajudá-lo, mas se não o tivesse feito, o seu colega de equipa passava a ser mais um que não o ajudaria quando precisasse. E um dia vai precisar…