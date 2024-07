GP Hungria F1, Lando Norris: “O Oscar controlou bem a corrida e mereceu a vitória”

Lando Norris não estava muito convencido com a decisão da equipa em fazer trocar a posição dos seus dois pilotos, depois de ter cometido o erro de chamar primeiro o inglês (Norris) e só depois o australiano (Piastri). Recorde-se que Oscar Piastri liderou até que a McLaren começou por chamar os seus pilotos às boxes. Normalmente, é chamado o piloto que segue na frente do colega de equipa, mas a ‘chamada’ da McLaren foi para Lando Norris, que quando o seu colega de equipa fez a mesma operação, ficou na frente da corrida. Por isso, a equipa pediu que a troca se fizesse em pista, admitindo o erro, pois era injusto para Piastri, porque a operação foi feita ao contrário do que é norma, mas Lando Norris demorou a aceitar, e só mesmo perto do final da corrida, travou em plena reta da meta para deixar passar Piastri, que se estreou a vencer na F1: “É um dia fantástico para nós como equipa, penso que isso é o mais importante, honestamente. Estou muito feliz. Tem sido uma longa jornada. Conseguir chegar a isto por mérito é exatamente o que fizemos hoje.

Estávamos muito à frente dos outros, por isso também o fizemos em grande estilo.

“O Oscar teve um bom arranque, tirou-me da linha e controlou bem a corrida. Ele estava a chegar a algum ponto e mereceu a vitória hoje.

“Dois bons pilotos e uma equipa fantástica. Ainda é difícil e há um longo caminho a percorrer [para ganhar o campeonato de construtores], mas hoje foi o nosso dia. Em Spa as coisas podem mudar completamente. Vamos continuar a esforçar-nos para tentar fazer mais do mesmo”, disse. Quando lhe perguntaram se achava justo que a equipa lhe tivesse pedido para deixar passar Piastri no final, foi mais lesto do que na pista: “A equipa pediu-me para o fazer, eu fi-lo e pronto”, disse.