GP Hungria F1, Lando Norris: “Não foi uma volta perfeita, mas era impossível melhor posição” | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Depois de uma sexta-feira bastante positiva para a McLaren, em particular para Lando Norris, que fixou o segundo melhor tempo nos segundos treinos livres, colocou-se em perspetiva uma surpresa da McLaren no Hungaroring.

A surpresa da qualificação foi decerto George Russell, que conquistou uma inesperada pole position, mas Lando Norris não ficou muito atrás, tendo conquistado um interessantíssimo quarto lugar, ficando apenas atrás do britânico e de ambos os Ferrari, beneficiando dos problemas de Hamilton e dos Red Bull para colocar o seu MCL36 na segunda linha da grelha.

Norris disse que não estava 100% feliz com a sua volta, mas admite que melhor posição seria impossível, mostrando-se satisfeito com o resultado final.

“Não foi uma volta perfeita, no entanto ainda foi uma boa volta. O vento era complicado e o carro ainda é difícil de conduzir. Podemos ser rápidos, mas não é fácil. É realmente difícil estar no limite em cada curva de cada volta”, acrescenta o jovem piloto da McLaren.

Norris acredita que poderia ter ganho mais um décimo, mas isso não teria feito diferença na sua posição final: “Como piloto, gostaria de maximizar, mas o quarto lugar é um trabalho muito bom”, disse, acrescentando que: “Tivemos um bom dia, e outros tiveram um mau dia. Estou confiante. Sinto que tenho um bom carro com o qual posso desafiar [os outros pilotos]”.

Lando Norris terminou apenas quatro décimos atrás de George Russell.