GP Hungria F1, Lando Norris: “fomos mais fortes que a Alpine e isso é um bom sinal” | AutoSport

Lando Norris fez o máximo que podia, pois à sua frente ficaram dois Red Bull, dois Mercedes e dois Ferrari. Não teve uma corrida perfeita, mas quanto ao seu ‘campeonato’ esteve bem, fez o que era preciso, manteve os Alpine atrás de si: “tivemos uma boa performance, mas face às equipas contra as quais corremos.

Claro que partindo de quarto esperamos sempre um pouco mais da corrida, e de ficar a 62 segundos do carro à nossa frente não era o que queríamos, mas era um grande desafio fazer algo mais do que isso, a nossa corrida era contra a Alpine, os carros atrás de nós e nesse aspeto fizemos um bom trabalho, gerindo os pneus. Destruí o meu pneu da frente esquerdo no primeiro ‘stint’ e durante algumas voltas fiquei muito preocupado. Não correu conforme o plano, mas com os pneus médios foi melhor, fomos mais fortes que a Alpine e isso é um bom sinal, mas continuamos a destruir os pneus mais depressa que todos os outros temos que trabalhar nisso. Mas o stint do meio foi forte, fizemos o que pudemos estou contente”, disse.