GP Hungria F1: Lando Norris foi o mais rápido no Treino Livre 2

Depois das boas indicações da Ferrari no TL1, foi a vez da McLaren se mostrar, com Lando Norris a conseguir o melhor tempo. O piloto britânico ficou à frente de Max Verstappen e Carlos Sainz, um top 3 que promete emoção para a qualificação de amanhã.

A segunda sessão de treinos livres começou com muita ação em pista, com a grande maioria dos carros a sair para a pista com pneus médios montados. Nico Hülkenberg estreou a tabela de tempos para esta sessão, seguido de Valtteri Bottas, que colocou o seu Sauber logo no segundo 19, mas Lewis Hamilton baixou o registo do seu ex-colega de equipa, entrando no segundo 18, o que mostrava também a evolução da pista da primeira para a segunda sessão.

A primeira volta de Max Verstappen não foi muito animadora, ao contrário da de Sergio Pérez, que se colocou no primeiro lugar. Alguns minutos depois, Verstappen subiu ao segundo lugar, seguido de George Russell, Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo.

Charles Leclerc is safely back in the Ferrari garage – his car shouldn't be too far behind 🔴#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/i37fVX9hbY — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Erro grave para Leclerc

Com 17 minutos de treinos decorridos, uma saída de pista de Charles Leclerc, que terminou com a sua sessão mais cedo do que teria desejado. Leclerc foi largo na curva quatro e acabou por perder o controlo do seu monolugar, levando à interrupção da sessão.

Depois de 15 minutos de espera, em que o carro de Leclerc foi recuperado e a barreira reparada, os carros regressaram à pista, já com pneus macios montados, para iniciar a fase de simulação de qualificação. Russell subiu ao primeiro posto, seguido de muito perto por Lewis Hamilton. Mas Lando Norris tratou de baixar a referência, sendo o primeiro ao entrar no segundo 17, tirando, tirando meio segundo ao tempo de Russell. Sainz subiu ao segundo posto, mas ficou a três décimos do McLaren #4, com Pérez em terceiro. Max Verstappen não conseguiu chegar ao tempo de Norris e ficou-se pelo segundo registo, a dois décimos da referência.

Norris na liderança no final das simulações de qualificação

As simulações de qualificação terminaram e os carros foram regressando à pista com pneus mais duros, para acumular mais voltas e dados. Com isso, não vimos mais alterações significativas na tabela de tempos.

A sessão terminou minutos depois, com Lando Norris a terminar o dia com o melhor tempo, seguido de Max Verstappen e Carlos Sainz, no top 3 do TL2. Pérez, Russell, Kevin Magnussen, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Alex Albon e Fernando Alonso completaram o top 10.

Em atualização