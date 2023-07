GP Hungria F1, Lando Norris: “é difícil conseguir mais, basta ver onde estávamos há 4 ou 5 corridas” | AutoSport

Lando Norris foi novamente segundo classificado, com a McLaren a apresentar de novo um bom andamento: “foi uma corrida dura, em especial com o ‘Checo’ perto do fim. Estou contente, mas fui um bocado lixado no início, mas é um bom pódio para mim e para a McLaren” começou por dizer Norris, que alcança dois pódios de seguida, a primeira vez que o piloto o consegue: “era difícil conseguir mais, basta ver onde estávamos há 4 ou 5 corridas, agora estamos a lutar por poles e pódios”, explicando depois a razão do grande salto qualitativo da equipa: “o óbvio, muito trabalho da equipa na fábrica, fizeram um trabalho espetacular, estavamos mal, muito pobres, mas agora melhoramos muito”, disse Norris.