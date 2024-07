GP Hungria F1, Lando Norris: “desde que fiquemos onde estamos, ficaremos felizes”

Foi espetacular a sessão de qualificação do GP da Hungria de Fórmula 1, aconteceu muita coisa, a chuva atrapalhou, houve constante incerteza e no final, três carros separados por 0.046s. Tudo muito equilibrado com Lando Norris a conquistar a terceira pole position da sua carreira: “Estou muito, muito feliz” com a terceira pole da carreira. Não foi uma qualificação fácil, com condições diferentes, mas terminar sempre no topo é a melhor parte de tudo isto. Especialmente para a equipa, um dois primeiros é ainda melhor, por isso parabéns à equipa.

“Já temos confiança, por isso não precisamos de muito mais ou estamos à procura dela. Chegámos a este fim de semana felizes e confiantes de que podemos fazer um bom trabalho e temos um bom carro para lutar pela pole, que foi o que fizemos hoje. Estamos na melhor posição para o que quer que as condições nos atirem. Dois carros na primeira linha, podemos controlar a partir daí, por isso, desde que fiquemos onde estamos, ficaremos felizes.”