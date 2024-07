GP Hungria F1: Lando Norris à procura de mais estabilidade no carro

Lando Norris procura ainda o melhor compromisso de afinação para o seu carro, buscando mais consistência, apesar de ter sido o mais rápido no TL2 do GP da Hungria. Embora tenha liderado a segunda sessão de treinos livres com quase um quarto de segundo de vantagem sobre Max Verstappen, Norris não gostou da imprevisibilidade do carro e procura uma afinação que ofereça mais estabilidade para os stints longos.

“Sinto que temos a velocidade no carro”, disse Norris, citado pela RACER. “É só sermos capazes de a usar quando é preciso. Podemos ter um carro rápido que seja fácil de conduzir – esse é o mundo ideal. Obviamente, na maioria das vezes, temos um carro rápido que está um pouco mais no limite e é um pouco mais difícil. É uma questão de jogar com o equilíbrio. Muito disso depende apenas da preferência do piloto. Senti-me bem hoje, mas definitivamente um pouco menos confortável do que gostaria, para poder dar um pouco mais do que apenas uma volta rápida.”

“Domingo vai ser o desafio para todos nós. Manter-me hidratado e beber as minhas bebidas é importante”, afirmou. “É mentalmente desgastante, mentalmente difícil. Não me parece muito físico – normalmente é bastante físico aqui, mas este fim de semana não parece, por qualquer razão. Só suar e perder energia, e não cometer erros, vai ser o maior desafio para nós.”