GP Hungria F1, Lance Stroll: “O carro esteve forte durante todo o dia”

Lance Stroll levou o Racing Point à terceira posição. O piloto canadiano, no final, sentia-se muito feliz com o carro e com grandes expetativas para amanhã.

“Estou muito feliz. O carro esteve forte durante todo o dia e todo o fim de semana até agora. É óptimo quando se consegue juntar tudo no final da qualificação. Amanhã é conquistar bons pontos”.