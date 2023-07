GP Hungria F1, Helmut Marko: “combinação Lewis e Max cria frequentemente situações explosivas” | AutoSport

Helmut Marko insistiu que as três primeiras curvas do traçado húngaro serão muito importantes para o desenrolar da corrida do GP da Hungria, uma vez que Lewis Hamilton e Max Verstappen vão arrancar lado a lado da grelha de partida.

Conhecida a relação tensa em pista entre os dois pilotos, o consultor da Red Bull avisa que “as três primeiras curvas são cruciais no arranque. A combinação Lewis e Max cria frequentemente situações explosivas”.

Em declarações ao canal alemão da Sky Sports, Helmut Marko sublinhou que, apesar de Verstappen ter tido problemas com a estabilidade da traseira do RB19 ao longo de todo o fim de semana, o ritmo de corrida demonstrado nos treinos abre boas expectativas para o piloto neerlandês e Red Bull. “Nas simulações de corrida, estivemos muito fortes e fomos os mais rápidos, no entanto estamos na Hungria e as ultrapassagens são difíceis. Vai estar ainda mais quente e talvez vejamos três ou quatro paragens, é muito possível. Temos dois carros no top 10 e talvez isso possa ajudar”, concluiu.