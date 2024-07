GP Hungria F1, Helmut Marko ‘aliviado’: “atualização faz o que é suposto fazer”

Helmut Marko ficou satisfeito pelo facto da atualização da Red Bull ter funcionado como esperado. Este é o nível de ‘stress’ com que a Red Bull já estava a ficar ao ver as suas adversárias a aproximarem-se, mas as coisas podem ter acalmado um pouco com este ‘suspiro de alívio’ pois a maior atualização do monolugar da Red Bull da época “atualização faz o que é suposto fazer”, disse Helmut Marko, após os treinos na Hungria: “Nos stints longos, fomos os mais rápidos, já estamos a notar uma diferença em comparação com as outras atualizações que tivemos, que eram muito mais pequenas e tinham pouco efeito.

Mas com as regras que temos agora, estamos quase no limite em termos de desenvolvimento”, disse.

Seja como for, tudo indica que há quatro equipas em condições muito semelhantes em termos de performance.