GP Hungria F1, Hamilton vs Verstappen: descida para a Curva 1 vai ser imperdível… | AutoSport

A qualificação para o Grande Prémio da Hungria foi emocionante, com Lando Norris a ameaçar fazer melhor do que da última vez em Silverstone e a conquistar a pole position, antes de Lewis Hamilton conseguir a sua primeira pole do ano, à frente de Max Verstappen. Mas agora todos os olhos estão voltados para a corrida, especialmente quando as luzes se apagarem no Hungaroring…

A temporada de 2021 viu uma luta brutal e sem limites pelo campeonato entre Hamilton e Verstappen, com nenhum dos dois disposto a ceder um centímetro em sua batalha pela coroa.

No final das contas, Verstappen levou a melhor – por pouco – mas a Mercedes errou no conceito do carro e, em 2022, Hamilton simplesmente não tinha a máquina para montar um desafio sério ao seu jovem rival.

De facto – Hamilton não prova o sabor da vitória desde 2021, e também não tinha feito uma pole, até que surpreendeu ao derrubar Verstappen do primeiro lugar e reclamar o primeiro lugar no Hungaroring, no sábado.

Resta saber se seu Mercedes W14 terá o ritmo para manter o Red Bull de Verstappen à distância em condições de corrida, mas uma coisa que sabemos sobre esses dois de seus confrontos anteriores é que nenhum deles cederá um centímetro quando se trata de lutar metro a metro.

Mesmo que Hamilton não tenha a velocidade necessária para se defender do seu rival holandês durante toda a corrida, não o podemos imaginar a não ser clinicamente intransigente na primeira curva – e o mesmo se pode esperar de Max Verstappen. A descida para a Curva 1 vai ser imperdível…