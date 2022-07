GP Hungria F1: Haas trouxe atualizações, Aston Martin ‘brilhou’… | AutoSport

Foi a Haas que levou um grande upgrade para a Hungria, mas foi a Aston Martin a brilhar mais intensamente no primeiro dia de treinos livres. Curiosamente, a atuação da Haas na sexta-feira foi bastante dececionante, pois terminaram apenas em oitavo nas tabelas de simulação de qualificação e nono quando se trata de ritmo de corrida.

Nada de novo para a Haas, já é costume andar mal nas sextas-feiras deste ano, o que era natural até aqui pois não tinham qualquer upgrade no carro, mas Guenther Steiner já disse que o considerável melhoramento que levaram para a pista – o primeiro da temporada – parece “promissor”. Vamos ver.

Já a Aston Martin pareceu mostrar algo bem mais encorajador em termos de ritmo de uma só volta, e como nem sempre foi esse o caso este ano, é um passo encorajador para a equipa. A Aston Martin está na sexta posição geral, o que é um bom passo em frente.

Estão também em sexto lugar no ranking de qualificação, o que os coloca na linha para obter bons pontos na corrida. Recorde-se que Vettel o ano passado lutou pela vitória, na corrida caótica de 2021…