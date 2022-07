GP Hungria F1: Haas promete “grande atualização” | AutoSport

Ainda sem terem apresentado evoluções do Haas VF-22 de grande monta, a Haas tinha já anunciado um pacote de atualizações para o seu monolugar, que chegou a sofrer um atraso na produção e só será montado apenas num dos dois carros da equipa. Kevin Magnussen foi o escolhido para experimentar “um pacote bastante grande” no desenvolvimento do carro norte-americano, que ainda consegue apresentar um bom desempenho comparativamente a outros monolugares já com novos componentes.

“É uma grande atualização”, disse Günther Steiner, responsável da Haas sobre os novos componentes a serem apresentados no GP da Hungria. “Verão isso no carro sem terem de analisar ‘isto é diferente? Haverá mudanças. É um pacote bastante grande”.

Los nuevos pontones de Haas.



New Haas sidepods. pic.twitter.com/t4Ab94NllQ — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) July 28, 2022

As primeiras fotografias que nos chegam do Hungaroring comprovam as palavras de Steiner. A Haas produziu os flancos ao estilo do que fez a Ferrari no F1-75, muito mais trabalhados do que aqueles que apresentou até agora.

Sem terem introduzido peças novas importantes no carro, Steiner acredita que “aprenderam muito nas últimas corridas como melhorar o carro”, analisando e aperfeiçoando o pacote existente para retirar mais velocidade do que têm.