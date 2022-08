GP Hungria F1: Günther Steiner contra nova bandeira preta e laranja a Magnussen | AutoSport

Pela segunda corrida no ano, Kevin Magnussen foi obrigado a parar com danos na asa da frente, tendo visto a bandeira preta e laranja. Aconteceu no Canadá e voltou a acontecer na Hungria. Em ambas as situações o responsável da Haas não gostou do piloto ter sido obrigado a trocar de componente, afirmando em Budapeste que na sua opinião se tratou de um erro.

“Kevin [Magnussen], com aparentes danos na asa dianteira o que, na nossa opinião, foi um erro da FIA em obrigá-lo a ir à box”, disse Steiner. “A asa da frente estava claramente segura para continuar, pelo que perdemos meia volta e isso significou que a nossa corrida tinha terminado”.

No entanto, tanto o piloto dinamarquês, que experimentou as atualizações no carro durante o fim de semana, como o seu companheiro de equipa, Mick Schumacher, tiveram problemas com os pneus em condições mais frias.

“Isso também os prejudicou”, admitiu Steiner. “Obviamente, conseguir que os pneus funcionassem foi difícil, uma vez que acabámos por estar sempre com bandeiras azuis. O mesmo para Mick, os C2 simplesmente não funcionaram, não conseguimos pô-los a trabalhar, e acabámos onde acabámos. Foi uma corrida difícil para nós”.