GP Hungria F1: Grande oportunidade de George Russell | AutoSport

A corrida de logo à tarde é a primeira grande oportunidade de George Russell estrear-se a vencer na Fórmula 1. Não será fácil, pois terá dois pilotos Ferrari que têm um bom carro e necessitam de ganhar. Conta, para além do seu talento como piloto, com o facto de ser difícil ultrapassar no Hungaroring e de sair com a pista limpa à sua frente.

Na Hungria, última paragem da F1 antes da pausa de verão, o Mercedes W13 mostrou em qualificação um melhor desempenho, não apenas pela pole position conquistada por Russell, mas também por aquilo que os dois pilotos da equipa mostraram na Q1 e Q2. No entanto, e conforme Lewis Hamilton afirmou ontem após a corrida, o ritmo do monolugar em corrida pode não ser o melhor comparando com o Ferrari. Tem vindo a melhorar, isso é certo, se é capaz de levar Russell a vencer pela primeira vez, vamos ver durante as 70 voltas da corrida.