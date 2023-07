GP Hungria F1: Grande operação da McLaren | AutoSport

Não foi o resultado que Oscar Piastri esperava, ainda para mais quando se viu na segunda posição após um bom arranque. O piloto australiano realizou um primeiro turno muito bom, não perdendo terreno para os seus perseguidores, apenas para o líder do pelotão, mas depois de montar pneus duros na primeira paragem, perdeu ritmo. Lando Norris fez uma última volta para entrada nas boxes muito rápida e logo depois, com o novo composto, também foi rápido na primeira volta de regresso à pista, o suficiente para ultrapassar o seu companheiro de equipa no mesmo instante que este saiu do pitlane e alcançar o segundo posto que não perdeu até ao final da prova.

Não foi apenas Piastri que perdeu ritmo com os pneus duros, o mesmo sucedeu a Norris, mas com Sergio Pérez muito rápido atrás de si, além de Lewis Hamilton mais tarde, o piloto australiano foi uma presa mais fácil para os adversários. Tentou responder à manobra de Pérez, o que não é fácil tendo em conta que se trata de um Red Bull, numa manobra que começou por levantar algumas dúvidas à direção de corrida. Não foi preciso analisar mais a ultrapassagem do mexicano a Piastri, mas este ficou com Hamilton a pressioná-lo. A McLaren falhou novamente o duplo pódio, assim como ainda não foi desta que o estreante na Fórmula 1 celebrou um dos três primeiros lugares da classificação, mas a equipa de Woking somou 28 pontos, tendo sido a segunda estrutura a sair da Hungria com mais pontos. Pelo segundo GP consecutivo, apenas a Red Bull conquistou mais do que a McLaren, num circuito onde até diziam que não seria do agrado da nova versão do MCL60.

Têm agora mais 40 pontos do que a Alpine na luta pelo quinto posto do mundial de construtores e 80 de desvantagem para a Ferrari, que está a perder terreno para a McLaren.