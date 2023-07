GP Hungria F1, George Russell: “tempos por volta não representam o que aconteceu” | AutoSport

Quem olhou apenas para a tabela de tempos do segundo treino livre – o primeiro não tem muita história para contar – deverá ficar espantado pela aparente falta de ritmo dos Mercedes, especialmente de George Russell, que terminou a sessão com o 20º tempo registado. No entanto, o piloto britânico explica que o seu tempo não demonstra aquilo que aconteceu no treino, uma vez que só utilizou um jogo de pneus médios.

Poupança de pneus é o lema na Hungria, uma vez que por causa da experiência da FIA e Pirelli, as equipas terão menos dois jogos disponíveis este fim de semana, além de na qualificação terem de usar compostos duros, médios e macios em cada uma das partes.

“Honestamente, não foi mau”, disse Russell após as duas primeiras sessões na Hungria. “Só usamos um conjunto de pneus durante todo o treino e era um conjunto de pneus usados, do treino livre 1, por isso os tempos por volta não representam o que aconteceu. Estou certo de que [hoje] será melhor, mas continuamos concentrados em tentar melhorar. Sabemos sempre que temos tendência para melhorar à medida que o fim de semana avança, o que é a forma correta de o fazer”.

No entanto, o piloto da Mercedes sentiu alguns problemas durante o treino, afirmando que teve algumas dificuldades com a aderência dos pneus. “Não temos os pneus na janela certa, tanto com pouco combustível como com muito combustível, por isso temos de perceber porquê, se precisamos de fazer uma volta mais rápida ou mais lenta para a qualificação; para a corrida, se precisamos de ser mais fortes e gerir mais. São coisas que são um pouco difíceis de analisar quando se está no cockpit sem olhar para os dados, para perceber se os pneus estão mais frios ou mais quentes e o que precisam exatamente para serem um pouco mais rápidos”. Ainda assim, Russell sublinha que “não foi o nosso melhor dia, de certeza, mas não é a primeira vez que digo isto numa sexta-feira à noite. Sábado e domingo costumam ser melhores”.

Foto: Martin Trenkler