GP Hungria F1, George Russell: “o carro estava muito rápido, mas fui prejudicado na última volta” | AutoSport

George Russell foi eliminado ainda na Q1, ficando de fora do resto da sessão de qualificação, que teve como principal protagonista o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que conquistou a pole position.

Russell afirmou que “sabia como o carro estava rápido e que estaria na discussão da fila da frente da grelha, mas obviamente, o Lewis fez um trabalho fantástico”. O piloto mais jovem da dupla britânica da Mercedes terminou o dia de sábado “muito desapontado por estar onde estou, o carro estava muito rápido”, acrescentando que a sua posição em pista na preparação para a última volta rápida da Q1 o prejudicou. “Fui prejudicado na última volta pela posição em pista. Não há muito a dizer, não devíamos cometer este tipo de erros”, explicou Russell.

Para a corrida de amanhã, o piloto espera dificuldades para subir na classificação, acreditando que a estratégia definida pela sua equipa o pode ajudar. “Estou otimista, no entanto de todas as pistas esta é uma das mais desafiantes para ultrapassar, por isso não será um dia fácil. Será outro dia, com outras possibilidades e podemos usar a estratégia”, concluiu Russell.