GP Hungria F1, George Russell: “Estamos definitivamente a fazer progressos” | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Depois de ter conquistado a primeira pole position da carreira, George Russell não conseguiu capitalizar esse resultado numa vitória. No entanto, o jovem britânico ainda alcançou o quinto pódio da época.

Depois de uma sexta-feira menos positiva, a Mercedes conseguiu dar a volta ao fim-de-semana e, depois de uma boa qualificação, conseguiu uma vez mais colocar ambos os pilotos no pódio, o que demonstra o grande ritmo que o W13 tem neste momento.

George Russell elogia o trabalho da equipa e admite que a equipa está a fazer “progressos”:

“Quando estava com os pneus macios pensava que estávamos [no caminho da vitória]. Foi um início muito forte, um primeiro stint muito forte e no final, com os médios a se começarem a degradar e com a chuva a começar a cair, eu tive muitas dificuldades”.

“Mas, de novo, trabalho incrível da equipa, pole position ontem, pódio duplo, estamos definitivamente a fazer progressos, portanto estou muito orgulhoso do trabalho que todos têm feito”, diz Russell.

No entanto, Russell diz que ainda há “muito para analisar” e aspetos a melhorar: “Podíamos ter gerido melhor os pneus, parámos bastante cedo em ambos os stints”

O piloto britânico disse ainda que tem sido “um início de época muito intenso” para a equipa: “A paragem vai fazer bem a todos. Temos de voltar na segunda metade da época com a mentalidade restaurada, voltar a focar-nos e tentar lutar por vitórias”, concluiu a jovem promessa da Mercedes.