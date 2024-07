GP Hungria F1: frustração crescente de Max Verstappen: “temos que fazer melhor”

Max Verstappen está há três corridas sem vencer, não triunfa deste o GP de Espanha de F1, ainda em junho, o que para si deve parecer uma eternidade, face a como estavam as coisas há apenas um ou dois meses. Ainda está bem destacado no campeonato, lidera o Campeonato de Pilotos com 265 pontos, mas Lando Norris continua a aproximar-se e já tem 189 pontos. Do lado dos construtores, a McLaren também diminuiu a diferença, a Red Bull tem 389 pontos, a McLaren, 338 e a Ferrari 322.

Por isso a sua frustração durante o GP da Hungria não foi de estranhar, e após a corrida, mandou ‘fo….” os críticos. Antes, mostrou bem o seu estado de espírito durante a corrida com um bom conjunto de “#$%&, sendo ouvido no rádio com o engenheiro Gianpiero Lambiase a dizer: “É impressionante como conseguimos ser prejudicados. Isso estragou completamente a minha corrida”. Pouco depois, quanto à estratégia para a corrida da Red Bull respondeu a Lambiase: “Não me venhas com essa conversa. Vocês deram-me esta estratégia de merda, está bem? Estou a tentar salvar o que resta”.

Após a corrida, quando lhe perguntaram se achava que tinha de pedir desculpa pelas mensagens de rádio, Verstappen disse que não: “só temos de fazer melhor. Não sei porque é que as pessoas pensam que não se pode falar muito no rádio. Isto é um desporto. Se algumas pessoas não gostam disso, então fiquem em casa”. Na verdade, todos os pilotos vociferam pela rádio, estar a puxar o tema faz pouco sentido, pois qualquer um de nós quando as coisas não correm como queríamos, o faz.

A sua frustração é perfeitamente compreensível, faz parte do jogo, estranho seria se não estivesse frustrado quando já não ganha há três corridas, depois de ter vencido sete das primeiras 10 corridas…

FOTO Philippe Nanchino/ MPSA