GP Hungria F1, Frédéric Vasseur: “demasiados erros de início ao fim” | AutoSport

Com uma opinião semelhante à de Charles Leclerc, o chefe de equipa da Ferrari, Frédéric Vasseur, insistiu que o resultado da sua equipa no GP da Hungria não foi melhor porque os erros acumularam-se durante a corrida.

Logo após a corrida húngara, Leclerc considerou que o seu sétimo posto final se deveu ao lento primeiro pitstop e à sua penalização de cinco segundos.

Vasseur admitiu que o resultado não foi esperado, mas foi comprometido em parte pela qualificação em sexto do piloto monegasco e o 11º de Carlos Sainz. “Tivemos de correr alguns riscos no arranque, começando [Sainz] com macios, foi uma boa escolha, mas também sabemos que depois do arranque tínhamos de montar dois conjuntos de pneus duros, e foi bastante difícil”, revelou o responsável da equipa italiana. “E do lado do Charles, penso que a corrida foi provavelmente muito melhor porque tinha ritmo, mas foi largamente comprometido pela penalização e depois por um problema com a pistola [durante a paragem na box]”. Leclerc terá perdido “mais oito segundos na paragem nas boxes, penso eu, e depois o tráfego. Teria sido provavelmente quinto”. Tendo de analisar o que se passou durante todo o fim de semana, que trouxe algumas questões com o novo formato de qualificação, Vasseur adianta que considera “muito mais o facto de termos cometido demasiados erros de início ao fim, mas não se trata apenas da paragem nas boxes ou da entrada nas boxes ou da qualificação de ontem ou da gestão dos pneus, etc.”.

O chefe de equipa da Ferrari lembrou ainda que “a sensação é que na qualificação estamos muito, muito perto do Max [Verstappen] e, por vezes, ao mesmo nível. Temos de melhorar, mas não estamos assim tão longe. Em ritmo de corrida, a Red Bull está a milhas de distância de todos”, concluiu.