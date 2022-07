GP Hungria F1: Finalmente a Haas com atualizações | AutoSport

Enquanto várias equipas têm colocado upgrades nos seus carros desde o início do ano, há uma equipa, a HAAS que está no pólo oposto disso mesmo. Mas isso está prestes a mudar na Hungria.

A Haas tem vindo a ter problemas com o seu programa de desenvolvimento desde 2019 depois de ter descoberto que os seus carros não estavam a ‘responder’ às novas peças que lhes estavam a colocar ao longo do ano, pelo que desde aí tem estado desconfiada de que o mesmo possa voltar a acontecer. Depois de terem ‘anulado’ 2021 para se concentrarem no seu carro de 2022, isso significou que inicialmente houve pouco espaço para peças novas, mas agora que passou metade do campeonato, muita coisa foi aprendida, pelo que agora terão um pacote de evoluções significativo em Budapeste.

Para já apenas para Kevin Magnussen, como o piloto mais experiente, que melhor feedback pode dar. Para além disso, tem a experiência do que correu mal para a equipa em 2019, e pode fazer um paralelo.