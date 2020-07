GP Hungria F1: FIA espera novo protesto da Renault

A FIA está a contar com novos protestos da Renault relativos às condutas de arrefecimento da travagem do Racing Point após o GP da Hungria e subsequentes, até que o caso esteja concluído.

A Racing Point optou por continuar a correr com as condutas de arrefecimento de travagem que são alvo do protesto e por isso a Renault deve manter o protesto a cada corrida. A Racing Point está – naturalmente – a preparar a sua defesa, e a FIA, que tem de recolher provas, prevê que o caso possa estar resolvido antes do Grande Prémio da Grã-Bretanha.

Independentemente do resultado, há sempre hipótese de apelo.

Decorrendo os prazos legais, se as equipas decidirem ir até ao limite final dos recursos, o caso pode durar até finais de agosto.

Por fim, se as condutas do Racing Point RP20 forem consideradas ilegais, terão de ser redesenhadas, desconhecendo-se para já se a questão poderá ter efeitos em termos de classificações das corridas e campeonatos.