GP Hungria F1: Ferrari pode encurtar a vantagem da Red Bull | AutoSport

Os dois pilotos da Ferrari estavam confiantes para a corrida no final da sessão de qualificação de ontem, embora desapontados com a conquista da pole position por George Russell.

Os dois qualificaram-se bem acima do que conseguiram Max Verstappen e Sergio Pérez, o que à partida lhes dá alguma vantagem. Ou os pilotos da Red Bull conseguem recuperar várias posições nas voltas iniciais ou possivelmente, levam mais tempo a subir na classificação e permitem que os dois Ferrari se distanciem. Têm bons pilotos com bons carros à sua frente e ultrapassar na Hungria não é fácil.

Mais à frente, Charles Leclerc e Carlos Sainz terão apenas George Russell pela frente – isto se arrancarem bem e não perderem posições no procedimento de partida – para poderem chegar à liderança.

Após um frustrante GP de França, a Ferrari tem uma boa oportunidade para encurtar a distância para a Red Bull.