GP Hungria F1: Ferrari começa na frente | AutoSport

Muitas mudanças no topo da tabela neste primeiro treino livre, com os Red Bull e Ferrari a trocar várias vezes de posição, na fase mais avançada da sessão que terminou com Carlos Sainz (Ferrari F1-75) na frente, batendo Max Verstappen (Red Bull RB18) por 0.130s, com Charles Leclerc (Ferrari F1-75) em terceiro a 0.289s.

Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) foi quarto lugar, a 0.549s da frente, batendo os Mercedes, com George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) na frente de Sergio Perez (Red Bull RB18), com Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) em sétimo na frente de Daniel Ricciardo (McLaren MCL36/Mercedes), seguindo-se Esteban Ocon (Alpine A522/Renault) e Fernando Alonso (Alpine A522/Renault), que fechou o top 10.

O destaque vai para a McLaren que para já está bem melhor que a Alpine nesta pista.

Sebastian Vettel (Aston Martin AMR22/Mercedes) ficou fora dos 10 primeiros, na frente do seu colega de equipa, Lance Stroll (Aston Martin AMR22/Mercedes).

Pierre Gasly (AlphaTauri AT03/Red Bull) foi 13º na frente de Yuki Tsunoda (AlphaTauri AT03/Red Bull) com Guanyu Zhou (Alfa Romeo C42/Ferrari) em 15º.

Seguiram-se Alexander Albon (Williams FW44/Mercedes), Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari), Mick Schumacher (Haas VF-22/Ferrari), Robert Kubica (Alfa Romeo C42/Ferrari) e Nicholas Latifi (Williams FW44/Mercedes) a fechar a lista.

Filme da sessão

Na primeira parte do treino as equipas começaram por testar as novas atualizações nos seus carros. Com principal foco nas grelhas de medição de fluxos aerodinâmicos colocadas nos McLaren. Robert Kubica realizou o treino livre no lugar de Valtteri Bottas, pela Alfa Romeo.

Nos primeiros 20 minutos, ambos os Ferrari foram ‘cravando’ o tempo mais rápido da sessão sucessivamente, sendo várias vezes separados por Max Verstappen, que se colocou na segunda posição.

A Haas finalmente trouxe alguns upgrades, que só estiveram montadas no carro de Kevin Magnussen. A equipa tinha apenas um conjunto, pelo que foram dados ao piloto tanto em pontos à frente do seu colega, como em experiência de pilotagem.

Hoje o tempo esteve quente e seco, mas amanhã está previsto que a qualificação seja com pista molhada, o que deixará a pista verde e escorregadia para a corrida, que deverá decorrer em condições secas, mas muito mais frescas do que habitual.

Charles Leclerc (Ferrari F1-75) depressa realizou 1m19.426s, com Max Verstappen (Red Bull RB18) 0.244s atrás, mas pouco depois, George Russell faz o segundo tempo, e ficou a 0.180s de Charles Leclerc, com o neerlandês a cair para terceiro. Nesta altura estávamos a cerca de meio da sessão.

A 17 minutos do fim da sessão, Max Verstappen foi para a frente, colocando o tempo de referência da sessão em 1m18.800s, com Charles Leclerc em segundo, ficando a 0.159s do piloto da Red Bull com Carlos Sainz (Ferrari F1-75) a 0.382s.

George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) passou a ser quarto a 0.726, com Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) a 0.830s.

A 12 minutos do fim da sessão foi a vez de Carlos Sainz ir para a frente 1m18.750s, com Max Verstappen a ficar a 0.130s. E assim ficou até ao final da sessão com algumas das posições seguintes a mudar nos últimos minutos do treino.

O segundo treino livre é às 16h00.