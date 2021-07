GP Hungria F1, Fernando Alonso: “Não me sinto com 40 anos” | AutoSport

Fernando Alonso é um nome incontornável da F1. Amado por uns e odiado por outros, o espanhol chega aos 40 anos a competir na F1 e ainda com muito para dar.

Inquestionavelmente um dos maiores talentos do desporto motorizado, Alonso festeja hoje o seu aniversário mas admitiu que não se sente com quarenta anos e que para ele é apenas um número:

“Não sinto que tenha 40 anos. É o número, mas também me surpreende quando o vejo, quando vejo em todo o lado na motorhome, porque a equipa preparou uma decoração muito bonita no meu quarto e também na zona do almoço. É um número maior do que o que eu sinto, mas é assim que é. Vive-se apenas o presente, não se pensa muito no futuro com esta idade e concentra-se apenas no fim-de-semana da corrida. Não se pode imaginar mais de dois ou três anos no tempo, a partir desse momento.”

“Agora é diferente, estou mais habituado ao desporto, à Fórmula 1 e às coisas que aqui são únicas. Quando entrei no desporto, era de uma cidade muito pequena no norte de Espanha, sem experiência, sem antecedentes, sem nada e depois chegamos a este mundo e ficamos chocados durante cinco, seis, sete anos até estarmos habituados a tudo.”