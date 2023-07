GP Hungria F1, Esteban Ocon: “temos de reagir rapidamente e causar impacto em pista” | AutoSport

A Alpine viu-se ultrapassada pela McLaren na classificação do mundial de construtores depois de somar apenas 3 pontos nas duas mais recentes provas do calendário da Fórmula 1, ao contrário dos adversários de Woking, que totalizaram 42 pontos. Esteban Ocon, que viu Lando Norris a subir na classificação por pilotos para ficar à sua frente, espera uma reação da equipa francesa que possa manifestar-se com um bom desempenho em pista.

“Nunca é uma boa sensação quando se termina [a corrida] no domingo sem somar qualquer ponto e isso já aconteceu duas vezes seguidas”, começou por dizer o piloto da Alpine. “Estamos frustrados porque é claro que ainda não estamos onde queremos estar em termos de resultados, especialmente tendo em conta o facto de não termos maximizado o potencial do carro e aproveitado as nossas oportunidades. Sentamo-nos e analisamos várias coisas e preparamos as próximas semanas o melhor que pudemos com preparação física, trabalho no simulador e várias reuniões. Vamos tentar recuperar em Budapeste e Spa, pistas onde estivemos bem no passado”.

Ocon, na antevisão do GP do próximo fim de semana, explicou que “após as últimas semanas, é evidente que temos de reagir rapidamente e causar impacto em pista”, acrescentando que “vamos tentar obter um bom resultado e ultrapassar a nossa desilusão. Sei que estamos confiantes nas nossas capacidades, mas cabe-nos a todos transformar isso em boas prestações no sábado e em pontos no domingo”.

Esteban Ocon regressa ao circuito que lhe deu a sua primeira vitória na Fórmula 1, em 2021.