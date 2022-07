GP Hungria F1, Esteban Ocon: “regresso emotivo a Budapeste” | AutoSport

Esteban Ocon vai regressar no próximo fim de semana ao Hungaroring, cerca de um ano depois de ter vencido o seu primeiro GP de Fórmula 1 da carreira. Recordamos que o piloto francês conquistou a vitória no GP da Hungria de 2021 depois de ter passado incólume pelo acidente entre vários pilotos logo na curva 1 do traçado hungaro.

Para Ocon, o regresso ao palco da sua primeira conquista na Fórmula 1 será “emotivo”, explicou.

“Sinto-me bem, e será um regresso emotivo a Budapeste”, disse Ocon na antevisão da derradeira jornada do calendário antes da pausa de verão. “Já sinto todas as memórias do ano passado, mas isso foi no ano passado, e precisamos de estar totalmente concentrados como equipa para realizar mais um fim de semana sólido”.

Ocon tem vindo a ter um bom desempenho na primeira metade da época, somando pontos em todas as rondas exceto na Emilia-Romagna, Mónaco e Grã-Bretanha e insistiu que será muito importante conquistar um bom resultado para a equipa na Hungria para irem de férias com o quarto lugar do mundial de construtores cimentado.

“Vamos fazer um último esforço antes de uma bem merecida pausa para a equipa que tem trabalhado incrivelmente durante todo o ano”, concluiu o piloto francês.