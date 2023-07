GP Hungria F1, Destaque: Segundo pódio consecutivo da McLaren | AutoSport

Em dia de novo recorde alcançado pela Red Bull, a McLaren destacou-se pela segunda corrida consecutiva, somando um novo pódio com Lando Norris. O piloto britânico só não alcançou Max Verstappen, o vencedor intocável na Hungria, mas fez o suficiente para ultrapassar o seu companheiro de equipa, que tinha assumido o segundo lugar logo após a partida, na sua primeira paragem para trocas de pneus, tendo alcançado duas boas voltas consecutivas para estar na frente de Oscar Piastri quando este saiu do pitlane.

A McLaren deu um salto gigante em termos de performance do carro após a introdução do seu pacote de desenvolvimento, passando a estar em destaque desde a Áustria. O primeiro pódio aconteceu na ronda seguinte, na Grã-Bretanha, onde ficou a ideia que os dois pilotos podiam ter terminado entre os três primeiros classificados. Na Hungria, após um forte primeiro stint, a performance de Piastri baixou e este perdeu posições, ficando afastado da discussão, pelo menos, do terceiro posto. Já Norris, esteve pressionado à distância por Sergio Pérez, que foi encurtando a margem que os separava, mas não perdeu o rumo e terminou à frente do homem da Red Bull.

Fica comprovado que ‘faltava’ carro à McLaren, visto que os dois pilotos, apesar de Piastri ser estreante, têm capacidades para andar entre os primeiros. Em apenas duas provas a equipa de Woking ganhou uma margem de 40 pontos para os adversários da Alpine no campeonato do mundo de construtores. Vejamos até onde podem ir.

Foto: Martin Trenkler