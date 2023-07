GP Hungria F1, Desilusão: Alfa Romeo | AutoSport

A Alfa Romeo deu indicações durante os treinos que estaria com os seus dois carros na discussão dos pontos e comprovou-se, na sessão de qualificação, que tinham um monolugar rápido no Hungaroring. Zhou Guanyu bateu Valtteri Bottas na sessão, alcançando o seu primeiro top 5 na grelha de partida, com o finlandês dois lugares atrás, no sétimo posto. Eram sinais positivos que aumentavam a expectativa para um resultado bom para a equipa suíça.

No entanto, as esperanças de Zhou para obter um bom resultado foram anuladas ainda nos primeiros metros de prova. Depois do piloto chinês ter ficado parado no arranque por causa de um suposto problema no C43 e ter sido engolido pelo pelotão, ainda falhou a travagem e bateu na traseira do AlphaTauri de Daniel Ricciardo, dando origem a um acidente entre os dois Alpine e à consequente desistência de ambos. A partir desse momento, o melhor que fez Zhou na classificação foi andar poucas voltas em 13º, aproveitando as paragens de alguns adversários. Terminou em 16º numa corrida em que parecia ter condições para lutar pelos pontos.

Bottas perdeu três posições na primeira volta, tendo sido vítima da confusão que se gerou na curva 1, e mais três na segunda, ficando atrás de Alexander Albon. O piloto da Williams foi um adversário à altura e nunca deixou Bottas o ultrapassar. Nada conseguiu o finlandês fazer, sendo apenas possível terminar a prova em 12º. Não fosse a primeira curva do Hungaroring e a Alfa Romeo poderia ter somado 3 pontos, mas terminaram novamente a zeros, pela terceira corrida consecutiva.