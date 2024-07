GP Hungria F1, David Coulthard: “Talvez estratégia da McLaren seja um golpe de mestre de Andrea Stella”

David Coulthard sugere que a decisão controversa da McLaren durante o Grande Prémio da Hungria pode beneficiar o futuro da equipa a longo prazo. Apesar das críticas de figuras de relevo da F1, Coulthard defende as ações do diretor de equipa Andrea Stella.

A McLaren enfrentou reações negativas pela opção estratégica que tomou quando fez Lando Norris parar primeiro na última sequência de troca de pneus. Isso colocou Norris numa situação complicada, sob pressão do seu engenheiro para ceder o lugar a Oscar Piastri. Coulthard acredita que o stress desta situação pode ser parte da estratégia de Stella para fortalecer a equipa.

“Estou a pensar que talvez se trate de um golpe de mestre de Andrea Stella que, como parte das dores de crescimento. Uma verdadeira equipa que compete no campeonato do mundo, tem de se submeter a esse nível de stress. Eu não gostaria de passar por esse nível de stress. Foi um desempenho brilhante de ambos os pilotos”, disse Coulthard após a corrida no programa de destaques do Channel 4.

A McLaren melhorou significativamente ao longo do ano passado, lutando regularmente por vitórias e atualmente atrás da Red Bull Racing por 51 pontos no Campeonato de Construtores, com Norris 76 pontos atrás de Verstappen no Campeonato de Pilotos.